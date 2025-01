TV ‍: Nice - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Freiné dans son élan la semaine dernière, entre une élimination de la Coupe de France et un nul rageant face à Strasbourg, l’Olympique de Marseille va faire tout son possible pour relancer la machine à Nice dimanche.

Quelle heure pour Nice - OM ?

Ce week-end, la 19e journée de Ligue 1 se terminera avec un choc entre Nice et Marseille dans un derby de la Méditerranée qui s’annonce chaud bouillant. Cette rencontre entre les deux rivaux sudistes se jouera à l’Allianz Riviera ce dimanche 26 janvier à 20h45. L’arbitre sera Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre Nice - OM ?

Qui dit affiche du dimanche soir, dit diffusion sur DAZN. Cette rencontre entre deux clubs qui visent l’Europe sera donc à suivre la chaîne principale du football français.

Les compos probables de Nice - OM :

Piteusement éliminé de l’Europa League jeudi, Nice va maintenant chercher à se relancer en Ligue 1. Défait du côté de Lille le week-end dernier, l’OGCN a loupé une grosse occasion de monter sur le podium du championnat. Cinquième, à deux unités du LOSC et à sept de Marseille, Nice va donc tout faire pour battre l’OM à domicile pour remonter au classement. Lors de ce match, Frank Haise fera sans Boga, Bombito, Diop, Moffi ou Sanson.

La compo probable de Nice : Bulka - Clauss, Dante, Ndayishimiye, Abdi - Boudaoui, Ndombele - Cho, Bouanani, Guessand - Laborde.

Au travail avant le 𝙙𝙚𝙧𝙗𝙮 𝙙𝙪 𝙨𝙪𝙙 #OGCNOM 🚧 pic.twitter.com/xyJJtRqEWY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 22, 2025

Malgré une semaine dernière difficile, Marseille garde une belle avance dans la course à la deuxième place. Disposant de cinq longueurs d’avance sur Lille et six sur Monaco, l’OM va tout faire pour battre Nice afin de creuser encore plus l’écart avec les Aiglons. Pour ce match, Roberto De Zerbi fera sans Wahi ou Kondogbia.

La compo probable de l’OM : Rulli - Cornelius, Balerdi, Brassier - Luis Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin - Greenwood, Maupay, Rabiot.