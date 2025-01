Rennes et l’OM, la double fracture au mercato

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Rennes cible deux joueurs de l'OM en ce mois de janvier. La tension monte dans deux dossiers bien différents.

Futurs adversaires ce samedi en Ligue 1, Rennes et l’Olympique de Marseille n’ont pas attendu de se croiser en championnat pour être en contact. En ce mois de mercato, les discussions entre les deux clubs sont nombreuses. Et contrairement à ce qu’il aurait pu se passer quelques années plus tôt, ce n’est pas forcément l’OM qui en position d’attaque. En effet, depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, le club breton se veut ambitieux et cible deux joueurs marseillais avec des profils bien différents et des situations opposées également.

Brassier, Rennes recule d'un cran

Deux dossiers commentés par Ouest-France à l’approche du match de ce week-end. Il y a d’abord le cas de Lilian Brassier, dont l’OM tient absolument à se séparer. Rennes était intéressé à l’idée de récupérer le joueur formé à la Piverdière, qui n’a pas réussi à se faire sa place à Marseille. Mais le joueur n’est que prêté par Brest, avec une option d’achat obligatoire que l’OM doit lever avant la fin de la saison. Ce qui rend le dossier complexe, et même trop alambiqué pour les dirigeants bretons, qui songent à clairement laisser tomber s’il n’y a pas une ouverture claire dans les prochains jours.

Concernant Valentin Rongier, Rennes est prêt à aller au combat avec Pablo Longoria pour essayer de récupérer le milieu de terrain. Cela ressemble à un combat perdu d’avance, car l’OM ne veut pas le vendre, et l’ancien nantais se sent bien en Provence, même si sa situation contractuelle n’est pas idéale avec un fin d’engagement en juin 2026. Mais de là à voir Rennes, en difficulté au classement, parvenir à convaincre tout le monde pour s’offrir un joueur jugé comme essentiel par Roberto De Zerbi, il y a encore un monde. Mais selon des sources rennaises, l’idée est, comme pour le transfert de Brice Samba, de ne rien lâcher et de mettre les moyens, quitte à attendre les derniers jours du mercato, pour rafler la mise. L’OM est prévenu.