Rennes-Monaco ‍: Turpin déraille, son numéro énerve tout le monde

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Arbitre du match Rennes-Monaco, Clément Turpin a agacé pas mal de monde. Et pas uniquement des supporters, puisque des journalistes se sont étonnés de l'attitude de l'arbitre français numéro 1.

Neuf cartons jaunes et une expulsion, celle de Vanderson, auteur du premier but de l'AS Monaco ce samedi au Roazhon Park, Clément Turpin n'était pas d'humeur badine ce samedi en Bretagne. Et c'est peu dire que celui qui est régulièrement titré meilleur arbitre français n'a pas fait l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, la prestation de l'officiel a été salement jugée, mais deux journalistes ont également commenté amèrement les coups de sifflet de Clément Turpin.

Ancien de RTL, et désormais sur Radio Sports, Christophe Pacaud a crié au scandale après l'expulsion du joueur monégasque : « Non mais sérieux ce rouge sur Vanderson !!! Le 1er de la saison ! Où est-elle l’intention de faire mal sur cette action … Lunaire ». Et il a rapidement été imité par Ludovic Duchesne. « M. Turpin perd ses nerfs. Que ce soit dans l’attitude ou dans ses décisions. L’exclusion de Vanderson est ridicule comme cette série de cartons jaunes à l’encontre de Monaco. Je le trouve agressif, alors qu’il doit apaiser les débats… », a fait remarquer le journaliste de Canal+.