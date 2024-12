OL-Nice ‍: « ‍C’est presque encore plus inquiétant ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le club de Nice n'a toujours pas digéré la défaite à Lyon et Franck Haise en a remis une couche ce jeudi en conférence de presse.

A Nice, on a du mal à redescendre après la défaite concédée à Lyon sur le score de 4-1 dimanche dernier. Les décisions arbitrales ont beaucoup pesé sur l’issue de la rencontre, bien trop aux yeux de la délégation azuréenne qui n’a pas décoloré de l’après-match. Quatre jours après, Franck Haise a toujours beaucoup de mal à digérer, même s’il doit bien passer à autre chose sachant que les Aiglons affrontent Le Havre ce week-end. Néanmoins, dans la semaine, le coach niçois a eu plusieurs échanges avec les instances, et notamment les arbitres, et a également eu accès aux échanges avec la VAR. Des erreurs multiples et confirmées entre arbitres que l’ancien technicien du RC Lens ne s’explique toujours pas.

Nice a eu accès aux discussions des arbitres

Au lendemain des interrogations formulées par l'OGC Nice, la Direction de l'Arbitrage de la @FFF a reconnu sans ambiguité qu’un penalty aurait du sanctionner la faute sur Evann Guessand à la 48e minute d'#OLOGCN. — OGC Nice (@ogcnice) December 3, 2024

« C’est toujours bien de reconnaître, pour tout le monde, les erreurs qu’on peut faire. Après en effet, on a parlé d’une erreur qui était pour le coup tellement évidente…puisqu’on a même eu les échanges de la VAR. C’est presque encore plus inquiétant, je ne sais pas si je peux dire ça parce que c’est lunaire. On jouait à Lyon mais on était sur la Lune là. Et après, ils ne sont pas revenus sur les autres erreurs. Je sais juste que, par exemple, la faute de Lacazette sur Yaël Nandjou ils ont juste checké le hors-jeu. Bon… Par contre, pour Pablo Rosario, ils n’ont pas checké juste le hors-jeu. Voilà, moi ça m’interroge, beaucoup. On aura, j’aurai un échange avec la commission vendredi et c’est une bonne chose. Mais j’ai du mal à comprendre et cinq jours après j’ai toujours du mal à comprendre », a livré un Franck Haise désabusé et qui estime que les choix des arbitres, que ce soit sur le terrain mais surtout à la VAR, n’ont été fait que dans un seul sens. Et surtout en dépit du bon sens.