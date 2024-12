OL-Nice ‍: C’est officiel, il y avait pénalty pour Nice

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La FFF a reconnu une double erreur d'arbitrage majeur lors du OL-Nice de ce dimanche, avec un pénalty qui aurait du être accordé aux Niçois.

Cela ne va pas consoler les Niçois, mais leur coup de colère à la fin du match de Ligue 1 entre l’OL et Nice ce dimanche était compréhensible. Parmi les nombreuses décisions litigieuses, le fait de ne pas avoir accordé de pénalty aux Aiglons pour la faute de Caleta-Car sur Guessand dans la surface lyonnaise a mis en furie Franck Haise comme Florian Maurice. Il faut dire que le défenseur croate agrippe son adversaire, le retient par le haut du corps, et le fait en plus trébucher en touchant son pied alors que le contrôle lui permettait d’aller vers le but. Malgré cela, la décision en première instance de l’arbitre de ne rien siffler a été validée par la VAR, après avoir vu les images en compagnie du directeur de jeu.

Une erreur manifeste non corrigée par la VAR

Une erreur, comme l’a confirmé la FFF dans un communiqué sur les décisions arbitrales du week-end et revenant donc précisément sur ce fait de jeu. « Les images montrent que le défenseur retient l'attaquant, avec un ceinturage clair d’un bras, puis des deux, et un désintérêt pour le ballon. La légère semelle sur le pied gauche de l'attaquant ne saurait justifier à elle seule un pénalty. L'intervention du défenseur ne permet pas à l’attaquant de poursuivre son action après le contrôle du ballon, et constitue une faute au sens de la Loi 12. Un pénalty était donc attendu à la suite du visionnage en bord de terrain, ainsi qu’un avertissement au fautif pour comportement antisportif », a fait savoir la direction de l’Arbitrage, pour qui M. Dechepy et ses collègues se sont trompés sur cette action, que ce soit en direct ou après visionnage des images.