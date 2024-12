Dans : Ligue 1.

En septembre dernier, Vincent Labrune a été réélu à la tête de la Ligue de Football Professionnel. Une victoire face à Cyril Linette que l’ancien président de l’OM doit en partie à Nasser Al-Khelaïfi selon Daniel Riolo.

Critiqué par une partie des observateurs, notamment pour sa gestion des droits TV ou encore pour le contrat signé avec CVC, Vincent Labrune a pourtant été réélu à la tête de la LFP le 10 septembre dernier. Un succès que l’ancien président de l’Olympique de Marseille doit en grande partie au soutien des patrons de Ligue 1, de Pablo Longoria à Olivier Létang en passant par Laurent Nicollin ou encore Jean-Pierre Caillot. Mais si tous les présidents de Ligue 1 ou presque ont soutenu Vincent Labrune, c’est avant tout car l’ordre leur a été donné par un certain Nasser Al-Khelaïfi. C’est tout du moins ce que Daniel Riolo a annoncé dans l’After Foot sur RMC. Très critique à l’égard du président du Paris Saint-Germain, le journaliste n’y est pas allé de main morte pour lui taper dessus en multipliant les attaques.

« Al-Khelaïfi est quelqu’un qui n’a jamais rien gagné. Le mec est fort avec les faibles et faible avec les forts. Tous les grands dirigeants le prennent pour un cave et en France, il fait la loi. Il fait la loi par l’oseille, il a mis Vincent Labrune dans sa poche, tous les autres présidents souffrent de sciatiques à force de faire des courbettes devant lui. Il obtient tout par le blé mais en Europe, tout le monde le prend pour un cave. Que pensent Florentino Pérez, Javier Tebas, le Barça, l’Atlético, les Italiens ou les Allemands du Bayern de lui ? » s’est d’abord interrogé le journaliste dans l’After Foot avant de poursuivre.

Daniel Riolo en roue libre sur Nasser Al-Khelaïfi

« C’est le seul président qui prend des banderoles dans les stades adverses, ça n’a jamais existé. Et là, il y a Textor qui arrive. Il est tout frais, il dit ‘c’est quoi ce mec ?’ et tout le monde le prend pour un guignol. Mais en fait, Textor défend juste les intérêts de son club et il en a marre de voir un mec qui se prend pour le king de la Ligue 1 car tous les larbins se mettent à genoux devant lui. Tous les gens en France contestent la réélection de Vincent Labrune, mais qui a fait en sorte qu’il soit soutenu ? Tous les présidents car Nasser Al-Khelaïfi a donné l’ordre. Tout le monde le sait dans le milieu » a détaillé Daniel Riolo, pour qui Vincent Labrune doit uniquement sa réélection à Nasser Al-Khelaïfi. Et inutile de le dire, ce choix de la part du président du PSG ne convient pas du tout au journaliste de RMC, lequel n’a plus besoin de prouver qu’il est l’un des plus grands opposants au président actuel de la LFP.