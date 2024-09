Le PSG, l’OL et l’OM font une annonce commune

Dans : Ligue 1.

L'OM, l'OL et le PSG ont annoncé avoir conclu un accord avec Free pour du contenu supplémentaire et personnalisé avec l'opérateur de télécommunication.

Diffuseur de la Ligue 1 à travers des extraits et du quasi-direct, Free reste encore assez peu connu médiatiquement auprès des suiveurs du championnat de France. Néanmoins, le groupe de télécommunication vient de réaliser un joli coup en s’associant à trois gros clubs de Ligue 1 : le PSG, l’OL et l’OM. Dans un timing impeccable, les trois clubs ont annoncé avoir trouvé un partenariat avec la firme de Xavier Niel, afin de mettre en avant l’application Free Foot, et de récompenser en échange des fans avec des opérations spéciales ou promotionnelles.

« L’arrivée de Free en tant que partenaire officiel montre à nouveau l’attractivité de l’Olympique de Marseille. Il s’agit d’un acteur dynamique, en quête constante d’innovation, ce qui rend ce partenariat évident aux yeux du club. C’était également important pour nous que nos supporters, par le biais de cet accord, puissent profiter de contenus inédits, exclusifs et gratuits sur l’OM via l’application Free FOOT », a fait savoir Grégory La Mila, directeur commercial et marketing de l’OM.

Free devient partenaire officiel du @PSG_inside pour offrir aux fans une immersion unique au cœur de l’action! 📲⚽️



La saison passée, Free a annoncé avoir dépassé la barre des 3 millions de téléchargements à sa plateforme qui suit la Ligue 1 avec du contenu spécialisé. Cet été, l’opérateur s’est associé à DAZN pour pouvoir continuer à diffuser du contenu en quasi-direct, sans que le montant de l’opération ne soit dévoilé.