Droits TV ‍: La Ligue 1 met KO les numéros 1 du piratage ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Depuis l'arrivée de DAZN en France, la Ligue 1 est plus piratée que jamais. Tous les moyens sont bons : IPTV, Telegram et même Youtube avec un compte brésilien qui diffuse légalement les matchs.

Si la Ligue 1 bénéficie d'une bonne audience depuis le début de la saison, Internet y sera pour beaucoup. En effet, DAZN et ses 30 euros par mois d'abonnement ont poussé de nombreux passionnés français à privilégier le piratage et le visionnage illégal des matchs. L'IPTV jouit d'une popularité toujours plus grande tout comme la messagerie cryptée Telegram. La tâche de la LFP sur le domaine du piratage est plus que jamais complexe et cela ne s'arrange pas quand Youtube s'avère être un obstacle supplémentaire. Le site de partage de vidéos permet aussi de visionner la Ligue 1, moyennant l'utilisation d'un VPN.

CazéTV arrête ses diffusions !

Avec cet outil et une connexion au Brésil, il est possible de regarder la Ligue 1 gratuitement sur la chaîne CazéTV. Tenue par un passionné brésilien de football, elle a acquis légalement les droits de la Ligue 1 dans ce pays. Les Français ont donc augmenté significativement l'audience de CazéTV, lequel a du réagir devant un phénomène devenu un peu gênant moralement pour lui. La chaîne Youtube animée par le streamer brésilien Cazé, de son vrai nom Casimiro Miguel, a décidé de stopper sa diffusion de la Ligue 1 pour ne pas favoriser son piratage par les Français. Cela a été annoncé dans un post sur X.

A CazéTV, que detém os direitos de transmissão da Ligue 1, foi informada que usuários franceses estavam utilizando métodos para contornar o geoblocking (ou bloqueio geográfico) e assistir às transmissões dentro da França em algumas de suas plataformas parceiras, o que é ilegal. O… — CazéTV (@CazeTVOficial) August 24, 2024

« CazéTV, qui détient les droits de diffusion de la Ligue 1, a été informée que des utilisateurs français utilisaient des méthodes pour contourner le géoblocage et regarder des diffusions en France sur certaines de ses plateformes partenaires, ce qui est illégal. Le géoblocage est une technologie qui restreint l'accès à un contenu en fonction de la localisation géographique d'un utilisateur, en utilisant divers outils pour déterminer d'où il accède au contenu. Dans le cas de CazéTV, qui ne détient les droits de diffusion de la Ligue 1 qu'au Brésil, les diffusions ne peuvent pas être visionnées dans d'autres pays, comme la France », a d'abord expliqué CazéTV.

« Par mesure de précaution, CazéTV a décidé de ne pas diffuser les matchs de ce week-end jusqu'à ce que toutes les plateformes de distribution s'assurent que le contenu est correctement bloqué pour les utilisateurs situés hors du Brésil. Les diffusions reprendront au prochain tour, avec l'assurance que le géoblocage est effectivement en place pour tous les utilisateurs situés hors du Brésil », a conclu le compte Youtube brésilien. Une petite goutte d'eau en moins dans un océan de piratage. Toutefois, la LFP et DAZN ne cracheront pas sur ce petit coup de pouce salutaire, d'autant que dans le même temps, le patron de Telegram, Pavel Durov a été interpellé en France. Cette arrestation n'est évidemment pas liée au piratage de la Ligue 1, mais disons qu'elle ne tombe pas mal pour la LFP et DAZN, puisque ce réseau social est devenu le préféré des pirates.