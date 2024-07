Droits TV ‍: DAZN à 25 euros, attention au piège

Dans : Ligue 1.

Seul diffuseur officiel de la Ligue 1 pour le moment, DAZN va faire un effort sur le prix de ses abonnements afin de ne pas dégoûter le téléspectateur français. Du moins au départ...

Ce jeudi, la Ligue a validé l’arrivée d’un des deux diffuseurs de la Ligue 1, puisque DAZN s’est vu confirmer son acquisition de huit des neuf matchs de chaque journée de championnat. Une quasi-exclusivité que la plateforme britannique entend bien rendre rentable. De quoi faire peur aux suiveurs de la Ligue 1, qui craignaient de voir un prix d’abonnement exorbitant, alors que le championnat de France s’est déjà coupé de sa base avec l’absence de matchs en clair et de multiples abonnements pour le suivre ces dernières années. Mais avec simplement l’offre du football français en produit phare, et quelques autres sports mineurs qui ne provoquent pas d’abonnements massifs, DAZN a décidé d’écouter les conseils de la LFP et de tous les spécialistes, en baissant son prix d’abonnement. Ainsi, le prix de départ sera de 25 euros par mois pour suivre la quasi-totalité de la Ligue 1 lors des prochaines saisons, affirme L'Equipe. Même si cela représente toujours une somme non négligeable, cela reste un bel effort financier de la part du « Netflix du Sport » qui voulait débuter à un prix pouvant aller jusqu’à 40 euros par mois.

Un prix en baisse, pour mieux remonter ?

En attendant de savoir si DAZN va trouver des accords avec Canal+ ou les grands fournisseurs de box, la société britannique espère tout de même avoir le plus d’abonnements possibles via ses plateformes ou son application, histoire de rentabiliser un maximum l’effet football pour la fin de l’été. Et pour ceux qui ne veulent pas manquer la première journée de Ligue 1, il n’est clairement pas certain que DAZN ait trouvé des accords avec Canal+, Orange, Free, Bouygues, SFR et compagnie en quelques jours.

Mais surtout, comme L’Equipe le rappelle, le prix d’appel de l’abonnement ne sera pas forcément éternellement fixé à 25 euros par mois. En Italie, où DAZN a aussi les droits de la Serie A, l’abonnement vient de prendre 10 euros en un été pour passer de 35 à 45 euros par mois. Autant dire que l’effort sur le prix pourrait ne pas durer bien longtemps, sachant que tous les commerciaux de la planète vous diront qu’une fois le premier abonnement acheté, les clients gardent le produit chez eux même en cas d’augmentation. Même s’il ne faut pas en abuser, surtout que le produit Ligue 1 a perdu pas mal d’attractivité, avec des matchs en moins lors du passage à 18 clubs, et surtout des stars en moins ces dernières années.