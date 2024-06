Droits TV ‍: 15 euros pour la Ligue 1, il menace la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Toujours au point mort sur la question des droits TV de la Ligue 1, la LFP pense à créer sa chaine. Une idée qui fait débat surtout au prix de 25 euros par mois. Jérôme Rothen suggère un prix bien moins élevé que celui-ci.

Ecran noir ou diffusion à la marge, la Ligue 1 pique sa crise. Le championnat de France n'a toujours pas trouvé de diffuseur alors que ses droits TV ont été mis sur le marché en octobre dernier et que la prochaine saison débute dans 2 mois. En conflit avec Canal+, la LFP n'a pas eu le montant espéré des mains de beIN Sports, de DAZN ou d'Amazon. Le temps presse alors que les clubs de Ligue 1 n'ont toujours pas une rentrée financière assurée dans ce domaine. C'est ainsi que la LFP envisage sérieusement la création de sa propre chaine pour diffuser 100% de la Ligue 1. Une idée qui permettrait au moins au téléspectateur français d'avoir tous les matchs au même endroit.

Rothen fixe le prix de la chaine L1

Cependant, selon l'Equipe, la LFP fixerait le prix de cette nouvelle chaine à 25 euros par mois. Un tarif qui fait grincer des dents de nombreux suiveurs du championnat de France. Cela paraît excessif pour n'avoir finalement que la Ligue 1 à regarder. Jérôme Rothen suggère à la Ligue de baisser drastiquement le prix de sa chaine. Il appuie son argumentaire en évoquant le pouvoir d'achat limité des Français, le niveau décevant du championnat et le fiasco Mediapro.

📺 La colère de @rothenjerome contre l'idée d'une chaîne à 25€/mois pour regarder la L1 : "En plus de tous les autres abonnements, tu vas rajouter 25€/mois pour voir des matches merdiques ?! Cette chaîne, il faut la mettre à moins de 15€." #RMCLive pic.twitter.com/POkzDhJ69N — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 7, 2024

« Quand tu regardes la Ligue 1 et encore plus cette année, tu te dis que tu es un vrai passionné de football et du championnat de France. Le message que tu envoies… Alors que tu paies déjà des abonnements qui coûtent très cher sur Netflix, sur beIN, sur Canal etc. Et à la fin du mois, tu en as pour 150 balles !? Et tu vas rajouter 25 balles pour voir des matchs merdiques de L1 !? Je suis désolé, j'ai défendu la Ligue 1 très souvent. Mais, cette année, elle est indéfendable. Déjà, nos locomotives ne répondent pas présent et les équipes moyennes quand tu vois le niveau technique et le spectacle... Je suis désolé, on est inférieur à beaucoup d’autres championnats. Il faut créer une chaîne pour la Ligue 1 mais mettez-la à moins de 15 euros pour envoyer un message. Peu importe la rentabilité. Téléfoot avait voulu faire ça à l’époque. 25 euros, ils n'ont pas eu le million (d'abonnés). Et ici ils visent deux millions d’abonnés. Jamais, ça n'arrivera », a t-il lâché sur RMC. Reste à voir si la LFP écoutera cette demande, elle qui pense surtout à gagner le maximum d'argent pour les clubs de Ligue 1.