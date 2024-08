DAZN dévoile ses vrais tarifs, c’est le fiasco assuré

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Nouveau diffuseur de la Ligue 1 avec beIN Sports, DAZN a dévoilé ses tarifs. De récentes rumeurs évoquaient un prix plutôt attractif pour les abonnés. Mais les montants annoncés sont beaucoup plus élevés et risquent de refroidir une bonne partie des amateurs de foot français.

C’est désormais officiel, DAZN et beIN Sports deviennent les diffuseurs de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. La Ligue de Football Professionnel a confirmé l’accord définitif qui, au lieu du milliard initialement visé, devrait lui rapporter 500 millions d’euros par an. Une mauvaise affaire pour l’instance dirigée par Vincent Labrune, mais aussi pour les amateurs du championnat français. Les craintes sur les tarifs étaient effectivement justifiées.

DAZN pour 29,99 euros au minium

Dans un communiqué, DAZN a dévoilé ses prix. Mais contrairement à ce qu’indiquaient certaines rumeurs, au sujet d’un montant de 10 euros par mois, il faudra payer 29,99 euros par mois pour regarder les huit matchs par journée sur neuf acquis par DAZN. A noter que ce tarif implique un engagement d’une année. Sans cette promesse, les abonnés verront leur compte prélevé de 39,99 euros par mois ! Autant dire que ces sommes risquent de refroidir de nombreux supporters.

Voici les tarifs DAZN pour la @Ligue1 (8 matchs par journée) et tous les contenus DAZN : pic.twitter.com/PNjAKmdAqw — Axel | Nissa Europa 🇪🇺 (@SolamenNissa) August 1, 2024

Et pour cause, afin de regarder l’intégralité des matchs en direct, les fans devront également verser 15 euros par mois à beIN Sports, détenteur des droits TV pour une affiche par journée. La facture mensuelle se situera donc entre 44,99 euros et 54,99 euros. Bien sûr, cet investissement donnerait accès à d’autres compétitions sportives comme la Liga chez beIN Sports ou la Ligue des Champions féminine sur DAZN. Sans compter d’autres contenus plus ou moins intéressants selon les goûts de chacun. Il n’empêche que les amateurs de Ligue 1 seront contraints de faire un gros effort financier. Sauf s’ils décident de se passer du championnat français, ou de s’orienter vers le piratage.