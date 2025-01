Canal+ sauveur de la Ligue 1, l'espoir existe

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La LFP et les clubs de Ligue 1 sont dans le flou concernant les droits TV. DAZN n'émerge pas et pourrait s'en aller prochainement. Canal+ est le seul espoir du football français. Pierre Ménès donne les conditions pour que le retour de la chaine cryptée soit possible.

Alors que plusieurs clubs français tirent la langue sur le plan financier, les choses risquent de s'aggraver fortement dans les prochains mois. A la fin de l'année 2025, DAZN pourra rompre son contrat de diffusion de la Ligue 1 avec la LFP. Un scénario rendu possible si le million et demi d'abonnés n'est pas atteint. Pour le moment, la plateforme britannique en a trois fois moins selon les dernières estimations. La Ligue n'aurait plus aucune chaine pour diffuser les matchs et payer les clubs. Un drame alors que DAZN a été le principal interlocuteur l'été dernier quand il a fallu vendre les droits TV.

Sans Labrune, Canal reviendra forcément

Que faire après ? La création d'une chaine spécifique par la LFP est possible mais très risquée. Pour beaucoup d'observateurs, seule Canal+ peut sauver la Ligue 1. Une analyse suivie par Pierre Ménès. L'ancien membre du Canal Football Club estime cependant qu'il faudra plusieurs facteurs pour que le groupe dirigé par Vincent Bolloré revienne dans le jeu. Cela implique le départ de Vincent Labrune, l'actuel président de la LFP. Ensuite, il faut trouver des fonds supplémentaires pour payer les droits et le départ de Canal de la TNT va aider.

« Et puis surtout il faut savoir quelle somme Canal est disposée à mettre. Déjà je ne suis pas certain que Canal ait envie de discuter quoi que ce soit tant que Labrune est là. Il les a suffisamment pris pour des cons depuis des années. Il ne faut pas oublier non plus que Canal paie 480 millions par an pour la totalité des coupes d’Europe. Le porte-monnaie de Canal n’est pas extensible. Après, Canal se retire de la TNT et du financement d’une partie du cinéma français. Il y a moyen de récupérer 200 millions mais dans le contexte du football français, ça ne suffit pas. Il faut au moins 600 millions », indique t-il sur sa chaîne Youtube. Autant dire qu'un deuxième acteur comme beIN Sports devra aussi intervenir. Un ticket Canal-beIN avec l'abonnement commun liant les deux groupes serait une aubaine pour la LFP et le consommateur.