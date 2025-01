DAZN ne décolle pas, les 400 millions d'euros menacés

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

DAZN ne parvient toujours pas à faire rentrer suffisamment d'abonnés pour se rapprocher un peu du seuil de rentabilité. Et le groupe anglais a alerté la Ligue de Football Professionnel.

Le nombre réel d'abonnés à DAZN pour suivre la Ligue 1 est le secret le mieux gardé du football français, plus aucune estimation sérieuse n'ayant été donnée depuis les 500.000 abonnés évoqués au début de l'hiver. On est bien loin des 1,5 million d'abonnés attendus d'ici décembre 2025, date à laquelle le nouveau diffuseur de la Ligue 1 pourra dénoncer son contrat avec la LFI si ce cap n'est pas atteint. Mais, selon les révélations d'Arthur Perrot, journaliste pour RMC, DAZN veut désormais négocier avec la Ligue 1 pour faire baisser le montant du contrat signé l'été dernier et qui permet à la LFP de toucher 400 millions d'euros par saison. Car le groupe britannique est clairement déficitaire sans avoir une visibilité sérieuse sur l'avenir de sa popularité en France, malgré le lancement d'offre enfin sexy sur le plan financier, et l'amélioration notable de ses programmes avec notamment un multiplex, un magazine consacré au championnat de L1 le dimanche soir et un talk show plus léger le lundi.

L'idée d'une chaîne 100% Ligue 1 de retour

Toutefois, du côté de Vincent Labrune et de ses collègues de la LFP, on estime que l'attitude de DAZN est destinée à mettre une pression supplémentaire lors des prochaines négociations si la barre des 1,5 million d'abonnés n'est pas atteinte. Cependant, pour éviter le fiasco de l'été dernier, la Ligue de Football professionnel travaille en parallèle sur la création de sa propre plateforme. Une idée déjà évoquée l'an dernier, mais qui avait finalement été abandonnée. Cette fois, face au risque de l'arrêt du contrat avec DAZN en décembre prochain, lequel entraînera de facto celui avec Beinsports, la LFP s'active pour être prêt à dégainer son offre aux amateurs de football. En possession des chiffres précis des abonnés à la Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel sait à quoi s'en tenir et si DAZN est réellement en danger en France.