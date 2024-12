Canal+ gagne 100 millions d'euros grâce à la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dès le 16 décembre, le groupe Canal+ sera côté à la bourse de Londres. En tournant totalement le dos à la Ligue 1, le groupe a fait une très belle opération financière.

Dirigé par Vincent Bolloré, le groupe Vivendi a décidé de fractionner en quatre entités différentes ses différentes activités. Et c'est grâce à cela que le groupe Canal+ va être introduit à la bourse de Londres la semaine prochaine. Pour cela, il faut évidemment que la chaîne cryptée se présente sous son meilleur visage pour les investisseurs, et c'est probablement ce qui a justifié le fait que Canal+ ne fasse aucune offre pour acheter les droits de diffusion de la Ligue 1 sur la période 2024-2029.

Canal+ n'a plus besoin de la Ligue 1

Selon le groupe financier Oddo BHF, qui suit de près ce dossier, en faisant ce choix qui a fait grimacer les 18 clubs de L1, et qui a poussé la Ligue dans les bras de DAZN et Beinsports, Canal+ a réalisé une grosse économie et donc amélioré ses résultats. Pour mémoire, C+ payait 333 millions d'euros dans le cadre d'un accord pour diffuser deux rencontres par journée de Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison passée. Cette fois, la chaîne dirigée par Maxime Saada a totalement coupé les ponts avec le championnat de France, le match acheté par Beinsports restant uniquement sur la chaîne sportive franco-qatarie.

100ME pour Canal+, c'est excellent

« En prenant la décision de ne pas racheter les droits de Ligue 1, la chaîne cryptée pourrait ainsi économiser 100 millions d’euros sur l’excédent brut d’exploitation (Ebita). D’autant que selon plusieurs experts, la perte de ces droits ne devrait pas avoir d’impact sur la base d’abonnés de la chaîne (...) Le groupe investit aussi sur d’autres sports (Rugby, Formule 1) pour capter davantage d’abonnés. Si bien que la Ligue 1 de football est devenu moins « essentielle » pour Canal + que par le passé », indique Oddo BHF, relayé par le média spécialisé Le Revenu.