Emiliano Martinez, le beauf argentin suspendu deux matchs

Après ses gestes déplacés dans la foulée de la victoire de l'Argentine contre la France en 2022, Emiliano Martinez a récidivé récemment. Mais il va le payer au prix fort.

La FIFA a visiblement décidé de mettre fin au cirque d'Emiliano Martinez, le gardien de but de l'Argentine et d'Aston Villa. Lors du Mondial 2022, ce dernier avait eu des gestes obscènes après la victoire face aux Bleus. Et il y a quelques semaines, lors de la présentation du trophée de la Copa America, gagné par l'Argentine, Emiliano Martinez a une nouvelle fois mis le trophée entre ses jambes, imitant sa célébration pathétique du Mondial. Et comme si cela ne suffisait pas, plus récemment, le gardien de but de 32 ans a bousculé sans raison un cadreur de la télévision après la défaite de sa sélection face à la Colombie. Lassée de tout cela, la FIFA a donc suspendu Emiliano Martinez pour deux rencontres en raison de son « comportement déplacé ».

L'équipe d'Argentine devra donc se passer de son emblématique gardien de but lors du déplacement au Venezuela le 10 octobre, puis à domicile face à la Bolivie le 16 octobre. Une grande première pour l'Albiceleste, puisqu'Emiliano Martinez n'avait plus manqué une rencontre de l'Argentine depuis le mois de juin 2022. A voir si tout cela changera le comportement du champion du monde, lequel a toujours eu ce genre d'attitude avec son pays ou avec son club.