Cette star est furieuse, le Mondial 2026 menacé ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Guyot

La qualité des pelouses a été fortement remise en cause par les acteurs de la Copa America. Vinicius estime notamment que la CONMEBOL a sa responsabilité dans la mauvaise gestion des terrains.

Nous sommes au cœur d’un été incroyable pour tous les amoureux du sport. En attendant les Jeux Olympiques à Paris, l’Euro et la Copa America battent leur plein et la phase à élimination directe est sur le point de commencer ou a déjà débuté. En ce qui concerne la Copa America, de nombreuses critiques ont été faites par les joueurs notamment sur la mauvaise qualité des pelouses. Parmi les grandes sélections comme l’Argentine, l’état des terrains n’est pas propice à développer du beau jeu comme l’a notamment rappelé le sélectionneur Lionel Scaloni, estimant que l’herbe n’était pas adaptée aux joueurs, tandis que le gardien Emiliano Martinez a qualifié la pelouse du stade d’Atlanta comme étant désastreuse. Ces derniers jours, les propos de Vinicius Junior, qui n’a pas la langue dans sa poche, ont également été très critiques et le Brésilien s’en est pris de manière virulente aux instances du football mondial.

Vinicius critique les pelouses de la Copa America et la CONMEBOL

VINICIUS (Globo): «La Copa América siempre es muy complicada, por los campos, por los árbitros que siempre van en nuestra contra, por la forma en la que la CONMEBOL nos trata. Es siempre muy complicada. Pero tenemos que seguir firmes, solo ganando podemos hablar. Porque, cuando… pic.twitter.com/teA2yDeWpc — Invictos (@InvictosSomos) June 29, 2024

Après la large victoire de la Seleçao contre le Paraguay (4-1), la star du Real Madrid s’est lâchée et a eu des mots très durs envers la CONMEBOL, instance sud-américaine qui est l'équivalent de l’UEFA en Europe et qui organise la compétition. « La Copa America est toujours une compétition difficile à cause des terrains, des arbitres qui sont toujours contre nous et à cause de la manière avec laquelle la CONMEBOL traite les gens. Quand nous parlons, la CONMEBOL nous dit que l’on parle trop », a-t-il lâché selon des propos repris par ESPN. Un message, on ne peut plus clair qui fait réagir. Le gazon naturel posé sur une surface artificielle ne plait pas aux joueurs, et l’état des terrains est de plus en plus discuté. Des détails qui empêchent le bon déroulement de la compétition, qui verra les quarts de finale démarrer ce vendredi 5 juillet. Pour les différents acteurs en tout cas, la qualité des pelouses ne restera pas dans les livres d’histoire et la CONMEBOL sera forcément épiée dans les prochains mois quant à un éventuel changement des pelouses. Avant la tenue de la Coupe du Monde 2026 sur le sol américain, les premières conclusions ne sont en tout cas pas rassurantes.