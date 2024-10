Son Real prend une gifle, Ancelotti remercie le Barça

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir en Liga lors du Clasico, le Barça a giflé le Real Madrid. Une victoire écrasante sur le score de 4 buts à 0 qui n'inquiète pas plus que cela Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid ne pensait sans doute pas vivre un Clasico si difficile ce samedi soir chez lui au Santiago-Bernabéu. Pourtant, c'est un véritable enfer que les hommes de Carlo Ancelotti ont dû subir. Une défaite cinglante et plus que logique sur le score de 4 buts à 0 face à des Catalans meilleurs dans tous les domaines. Cette débâcle inquiète de nombreux fans et observateurs du Real Madrid. Surtout que depuis le début de la saison, les champions d'Europe semblent avoir perdu de leur superbe. Pour autant, Carlo Ancelotti refuse de paniquer et se montre même plutôt confiant pour la suite de la saison, que ce soit en Ligue des champions ou en Liga.

Ancelotti ne veut pas céder à la panique avec son Real Madrid

Au sortir du match face au Barça ce samedi soir, l'ancien entraineur du PSG a en effet indiqué sans sourciller : « Nous avons raté beaucoup d’occasions, nous avons perdu notre énergie quand ils ont marqué… Le résultat ne reflète pas ce qui s’est passé sur le terrain. Nous sommes blessés, oui. C’est un moment difficile. Mais nous n’abandonnerons pas, la saison est encore longue (…) La dernière fois qu’on a perdu 0-4 face à Barcelone, on a pris la Liga et la Ligue des Champions. On va se battre jusqu’au bout comme la saison dernière ». Si la Casa Blanca commence à prendre feu, l'expérience de Carlo Ancelotti parle pour le moment. Mais les critiques ne sont pas prêtes de s'estomper, alors que le club merengue compte 6 points de retard en championnat sur un FC Barcelone qui progresse énormément depuis l'arrivée d'Hansi Flick.