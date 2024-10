Le Barça ridiculise le Real Madrid version Mbappé

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le choc au sommet de la Liga a été copieusement dominé par le FC Barcelone (4-0), Kylian Mbappé et le Real Madrid ont explosé après la pause.

C'était une certitude, sur ce que l'on avait vu cette semaine en Ligue des champions annonçait une superbe opposition ce samedi soir à Santiago-Bernabeu entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et Kylian Mbappé pensait bien avoir marqué de son empreinte cette rencontre, puisque l'attaquant tricolore trompait le portier du Barça, mais était rattrapé par la VAR pour une position de hors-jeu (30e). On ne le savait pas encore, mais le Real Madrid venait d'avoir sa plus grosse occasion, car après la pause, Vinicius, Mbappé et les autres allaient être engloutis par l'ouragan barcelonais.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #RMAFCB #ElClasico

🔥🔥 Robert Lewandowski s'offre un doublé en deux minutes !

💥 Une tête surpuissante, le FC Barcelone mène 2-0 sur la pelouse du Real Madrid !https://t.co/ymCMWYFicY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 26, 2024

Et c'est Robert Lewandowski qui allait être le bourreau de Madrid, puisqu'en l'espace de deux minutes, le buteur polonais trouvait la faille avec deux superbes réalisations (2-0, 54e et 56e). Le Real vacillait et allait finir totalement KO. C'est d'abord Lamine Yamal qui corsait l'addition (3-0, 77e), avant que Raphinha achève (4-0, 84e) la formation d'un Carlo Ancelotti apparu très agacé sur le bord du terrain en voyant le Barça célébrer ses buts. Et dans un résumé de cette soirée, Mbappé perdait un ultime duel avec le gardien barcelonais...avant d'être finalement signalé hors-jeu, le 12e de la soirée pour les attaquants madrilènes. Cette claque va faire énormément de bruit, puisqu'elle permet au FC Barcelone de compter désormais six points d'avance sur le Real Madrid au classement de la Liga.