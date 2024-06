Le Real a cédé, Mbappé a négocié un sacré privilège

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Libre de s’engager avec le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé percevra un salaire inférieur à celui accordé au Paris Saint-Germain. Mais l’attaquant français a néanmoins négocié quelques avantages importants comme une prime à la signature et un pourcentage inhabituel sur ses droits à l’image.

En attendant sa présentation au stade Santiago Bernabéu le 16 juillet, Kylian Mbappé fait beaucoup parler en Espagne. Sa prise de position politique n’est évidemment pas passée inaperçue de l’autre côté des Pyrénées, où l’on s’attarde également sur son deal négocié avec le Real Madrid. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant français a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2029.

💬 Kylian Mbappé sur la situation politique en France : « J'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7 juillet. » pic.twitter.com/4kXcJyxuZM — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 16, 2024

Il est clair que le Bondynois touchera un salaire inférieur à celui qu’il perçoit au club francilien. Mais les 15 à 20 millions d’euros annuels promis par la Maison Blanche en feront quand même le Merengue le mieux rémunéré, sans compter sa prime à la signature estimée à plus de 100 millions d’euros. Et ce ne sont pas le seuls avantages obtenus par Kylian Mbappé. Alors que le Real Madrid garde habituellement 50% des droits à l’image de ses joueurs, certaines stars parviennent à arracher un pourcentage supérieur.

Entre 60 et 70% sur ses droits à l'image

Des joueurs comme Vinicius Junior et Jude Bellingham auraient obtenu un peu plus de la moitié de leurs droits à l’image. Mais de son côté, Kylian Mbappé aurait négocié entre 60 et 70% de son utilisation commerciale, nous apprend le média espagnol Relevo. Un privilège supplémentaire accordé au futur Madrilène qui accorde une certaine importance à ses droits à l’image. On se souvient que l’ancien joueur de l’AS Monaco était entré en conflit avec la Fédération Française de Football sur ce sujet. Le Real Madrid a donc fini par céder, en espérant que cet accord ne fasse pas de jaloux au sein du vestiaire de Carlo Ancelotti.