TV ‍: DAZN, écran noir plus vite que prévu ‍?

Sur le plan technique, DAZN a réussi sa première journée de Ligue 1. Cela n’empêche que la plateforme de streaming suscite toujours autant de critiques en raison de son tarif jugé bien trop élevé.

Diffuseur de huit matchs de Ligue 1 par week-end, DAZN était attendu au tournant ce week-end à l’occasion de la première journée. Sur le plan éditorial, certains choix n’ont pas vraiment ravi les fans de foot, comme celui de ne pas avoir de consultant lors de certains matchs par exemple. L’absence de 4K est également regrettée, mais ce qui fait l’objet de vives critiques, c’est évidemment le prix de l’abonnement à 29,90 euros par mois avec engagement ou 39,90 euros par mois sans engagement. Un tel tarif a rebuté un certain nombre de consommateurs potentiels, lesquels se sont tournés vers des moyens illégaux pour suivre la première journée de Ligue 1.

Un sondage publié ce lundi par nos confrères du journal Ouest-France montre à quel point DAZN fait l’objet de défiances : 96% des votants affirment qu’ils ne s’abonneront pas au nouveau diffuseur principal de la Ligue 1. De quoi mettre en danger plus rapidement que prévu la plateforme de streaming anglaise, secouée depuis l’annonce de ses tarifs et cela ne devrait pas aller en s’arrangeant dans les prochaines semaines. Fort heureusement, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 peut se féliciter d’un premier week-end impeccable sur le plan technique, avec aucun bug à signaler, ce qui n’avait pas été le cas de chaînes comme RMC Sport ou Prime Video, qui avaient connu de sérieux retards à l’allumage après avoir récupéré des droits TV, que ce soit en Ligue 1 ou en coupe d’Europe.

DAZN vite dans le rouge financièrement ?

Pour l’instant, les audiences officielles de DAZN n’ont pas été dévoilées, et rien ne dit que ce sera le cas d’ailleurs. A titre de comparaison, Prime Video n'a jamais dévoilé ses audiences pour les matchs de Ligue 1 diffusés sur sa plateforme durant les trois dernières années. Mais l’inquiétude est réelle et peut d’ores et déjà ronger les présidents des clubs français, car si DAZN venait à s’écrouler financièrement, un épisode Mediapro bis pourrait alors être redouté. Inutile de préciser que les conséquences financières seraient alors dramatiques pour tout le football français. Heureusement, on n’en est pas encore là, mais la plateforme a du boulot afin de convaincre les fans de foot de payer au minimum 29,90 euros pour suivre uniquement la Ligue 1.