Sauvé par la VAR, l’OM éteint Bollaert

12e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Le Racing Club de Lens s'incline face à l'Olympique de Marseille 1-3

But pour le RC Lens : Fulgini (80e)

Buts pour l'OM : Rongier (49e), Luis Henrique (57e), Hojbjerg (89e)

L’Olympique de Marseille voyage toujours aussi bien. Ce samedi, l’équipe phocéenne s’est imposée à Lens (1-3) au terme d’une performance contrastée. Sa première période, décevante, aurait dû permettre aux Sang et Or de prendre l’avantage. Le piston gauche Machado laissait étrangement passer un bon centre, peut-être par peur de heurter le poteau. Puis son coéquipier Medina croisait trop sa tête dans une position pourtant idéale ! A noter aussi le duel perdu par Pereira Da Costa face au gardien marseillais Rulli avant la pause. Malgré une grosse occasion manquée par Maupay, l’OM s’en sortait bien et montrait un bien meilleur visage dès le retour des vestiaires.

La VAR et Hojbjerg font mal à Lens !

Cette physionomie inversée aboutissait rapidement à l’ouverture du score de Rongier (0-1, 49e), servi par Maupay une première fois, puis c'était au tour de Luis Henrique (0-2, 57e) d'en profiter en contre ! Avec du retard, Lens finissait par réagir et sur une situation confuse, Fulgini (1-2, 80e) réduisait le score. On pensait même assister à l’égalisation de Labeau-Lascary (85e)… logiquement annulée pour une faute de Fulgini sur Nadir après intervention de la VAR. D’un but annulé pour Lens, on passait à un coup franc idéalement placé et parfaitement frappé par Hojbjerg (1-3, 89e) ! L’OM s’est fait peur mais l’essentiel est là. Toujours 3e de Ligue 1, Marseille reste à 3 points du 2e Monaco.