Rabiot et Greenwood, l’OM impressionne l’OL

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A en croire l'OL, l'OM arriverait presque avec le statut de favori au Groupama Stadium ce dimanche soir, pour la grosse affiche de cette 5e journée.

Ce dimanche, c’est le retour du choc entre l’OL et l’OM, avec un match très attendu au Groupama Stadium pour la 5e journée de Ligue 1. Les Lyonnais voudront enfin lancer leur saison de manière spectaculaire, car ils ne comptent qu’une seule victoire arrachée face à Strasbourg. Pour les Marseillais en revanche, il sera question de continuer à mettre la pression sur le PSG et d’aller chercher des gros points chez un candidat à l’Europe. Un rendez-vous savoureux que les joueurs de Roberto De Zerbi abordent presque avec le statut de favori. Même s’il ne sera certainement pas dans le groupe, Adrien Rabiot démontre les grosses ambitions de l’OM, et cela marque les esprits.

L'OM avec Rabiot, l'OL tremble

Dans son programme de présentation du match, L’OL avoue clairement que la forme actuelle de son rival olympique est impressionnante. « La semaine a été agitée à Marseille avec l'arrivée de l'ancien Parisien, Adrien Rabiot. Le milieu de terrain laissé libre par la Juventus vient renforcer une équipe qui performe déjà très bien sur ce début de saison. En effet, l’OM réalise une bonne entame de championnat avec 3 victoires en 4 matchs et reste surtout invaincu en Ligue 1. Actuellement dauphin du PSG avec 10 points, les phocéens pourront compter sur le meilleur buteur de ses 4 premières journées : Mason Greenwood », a expliqué le club rhodanien afin de présenter l’adversaire sous son meilleur jour.

Il faudra donc clairement un petit exploit pour enrayer la dynamique marseillaise de ce début de saison, même si les joueurs de Pierre Sage peuvent souffler, Adrien Rabiot ne sera probablement pas en état de jouer cette rencontre. Et de leur côté, les joueurs de l’OL peuvent maintenant compter sur un Jordan Veretout qui rattrape son retard physique et espère bien faire pencher la balance à l’encontre de son ancien club.