L1 ‍: Labrune baisse (enfin) son salaire

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Moins d'un mois après avoir été réélu à la tête de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune sait que désormais, il va devoir concrétiser certaines de ses promesses. Ce mercredi, cela devait être le cas.

Le football français traverse une crise financière très sérieuse, et du côté des dirigeants des 18 clubs de Ligue 1 on va profiter du conseil d'administration de la LFP prévu ce mercredi pour dévoiler les premiers éléments des économies que va devoir faire la Ligue. Car on a appris ces derniers mois qu'outre des conditions financières royales pour son président, l'instance avait également offert des gros salaires à plusieurs cadres, et s'était également lancée dans un achat immobilier peu compatible avec la situation actuelle.

La LFP se réunit pour parler finance

Mais, l'élément le plus concret sera évidemment la baisse du salaire de Vincent Labrune, laquelle devrait être formalisée ce jour. Avec 1,2 million par an, sans parler de ses frais, l'ancien patron de l'OM peut faire un effort et il va le faire comme il s'y est engagé devant les présidents des clubs. Reste à savoir à quel niveau sera cet effort au moment où l'on ne sait pas encore si Beinsports a payé la première échéance de son contrat avec la LFP. S'il pouvait avoir une bonne nouvelle à annoncer au conseil d'administration de la Ligue concernant ce dossier, l'Orléanais pourrait déjà envoyer un bon signal et éviter de nouvelles critiques.