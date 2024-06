Canal+ « ‍n’a pas besoin de la Ligue 1 ‍», la terrible annonce

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Plus les jours passent et plus l'idée d'une chaîne lancée par la LFP semble la seule envisageable pour éviter un terrible écran noir lors de la première journée de Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel a communiqué la semaine passée le calendrier du championnat de Ligue 1, mais n'a pas détaillé la première journée et pour cause. En effet, faute d'un diffuseur, la LFP ne peut pas dire les horaires des premiers matchs de la saison. Même si Vincent Labrune a présenté aux dirigeants des clubs son projet de chaîne destinée à diffuser toutes les rencontres de L1 à compter de la saison prochaine. Autrement dit, le président de la Ligue se fait peu à peu à l'idée que Canal+ et Beinsports ne viendront finalement pas frapper à sa porte pour acquérir les droits de diffusions du championnat de Ligue 1 2024-2025. Si la chaîne sportive qatarie a montré avec l'Euro 2024 qu'elle pourrait se décider au dernier moment, du côté de Canal+ il n'y a rien à attendre. Poussé vers la sortie de Canal+ dans les conditions que l'on sait, Pierre Ménès explique pourquoi son ancien employeur n'a plus rien à faire de la Ligue 1.

Canal+ a les plus grands droits du sport sauf la Ligue 1

Pour l'ancien membre du Canal Football Club, la chaîne du groupe Bolloré a appris à vivre sans la Ligue 1. « Canal+ et Amazon, effectivement ça a un coût, mais tu ne paies pas que pour le foot. Alors oui, il y a des gens qui ont Canal uniquement pour le foot, et Amazon que pour la Ligue 1, mais rien qu’en sport, Canal+ c’est le rugby, la Formule 1, la moto, le golf, toutes les coupes d’Europe de foot. Objectivement, ils n’ont pas besoin de la Ligue 1 (...) Canal peut très bien se passer de la Ligue 1, ils ont leur prime-time du dimanche soir avec le rugby qui marche très bien. Ils ont quand même toutes les rencontres européennes, ça va être copieux. Ils n’ont plus besoin de la Ligue 1 et en plus, ils ont investi leur argent ailleurs. Et plus Canal+ a été très mal traité par Quillot et Labrune, alors que c’était le père fondateur du football à la télévision », a confié, sur sa chaîne, Pierre Ménès qu'on ne peut pas soupçonner d'être pro-Canal+.