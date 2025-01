Canal+ dopé par la foot, la Ligue 1 de retour ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Ce mercredi soir, Canal+ va diffuser un multiplex de folie en Ligue des champions. La chaîne cryptée ne cache pas l'importance du football dans sa quête d'abonnés, même sans la Ligue 1.

Les amateurs de football ont droit à une soirée de gala puisque dès 21h ils auront droit en direct aux 17 matchs programmés pour la dernière soirée de la première phase de Ligue des champions. Même si Canal+ ne pourra pas diffuser la rencontre entre les Young Boys et l'Etoile Rouge, en raison de la présence d'un sponsor interdit en France sur les maillots suisses, la chaîne cryptée se prépare à une soirée légendaire. Même si C+ a tourné le dos à la Ligue 1, Thomas Sénécal, le patron du service des sports de Canal+, a reconnu lors d'un entretien accordé sur la chaîne du Figaro TV que le football était un argument énorme pour attirer des abonnés. En effet, les jours de matchs, les services commerciaux de Canal enregistrent le double d'abonnements par rapport à un jour normal, a expliqué Thomas Sénécal.

Canal+ double ses abonnements les jours de foot

Dans cet entretien, et après avoir rappelé la totalité des droits détenus par Canal+, notre confrère a forcément été interrogé sur l'absence de la Ligue 1 sur la chaîne depuis l'été dernier. Rappelant que MyCanal diffusait DAZN et Beinsports, Thomas Sénécal a envoyé un avertissement direct à la Ligue de Football Professionnel et aux 18 clubs de l'élite. « A Canal+, nous ne sommes dépendants d’aucuns droits sportifs et on n’a aucun regret par rapport à la Ligue 1. On se concentre sur les droits que nous avons sans nécessairement regarder ceux que nous n’avons pas », a précisé le patron des sports de Canal+. Cependant, si réellement le football dope les abonnements à la chaîne cryptée, il se pourrait bien qu'un jour le dossier de la Ligue 1 redevienne d'actualité, les audiences du championnat de France étant bien au-dessus de la Premier League, la Saudi Pro League et le championnat de France féminin.