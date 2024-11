Le Real Madrid reconnait un problème Mbappé

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Transparent et mal inspiré même sur pénalty, Kylian Mbappé cristallise les critiques en Espagne après son match à Liverpool. Le Real Madrid s'inquiète forcément.

Rien ne va pour Kylian Mbappé, qui avait certes marqué un but tout fait contre Leganes le week-end dernier, mais ne présente toujours pas un état de forme et un niveau de jeu digne des attentes depuis le début de la saison. Ce fut encore le cas face à Liverpool, où l’attaquant français a été bien muselé. Il aurait pu sauver en quelque sorte son match avec le pénalty obtenu par Lucas Vasquez alors que son équipe était menée 1-0. Mais signe que rien ne va, le Français a vu sa tentative être repoussée par Kelleher, le remplaçant d’Allison.

Ancelotti tente de sauver Mbappé

Défaite, nouveau match décevant et grosse occasion manquée, Kylian Mbappé a pris cher dans la presse espagnole. Les critiques fusent et si Carlo Ancelotti reconnait que la forme n’est pas optimale, il tient à soutenir son joueur dans ce « moment difficile ». « Quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer et avoir de la confiance. Je pense que pour Mbappé, c'est un moment difficile. Nous allons le supporter et lui donner de l'amour. Ça peut être un manque de confiance, peut-être. Parfois il y a des moments où les choses ne se passent pas bien. L'idée c'est de faire des choses simples, ne pas se compliquer la vie. Il faut être patient avec lui, c'est un joueur exceptionnel », a rassuré l’entraineur italien, qui voit tout de même son équipe être privée de Vinicius Junior blessé, et avec un Kylian Mbappé qui n’est plus que l’ombre de lui-même.

🗞️ Ya está aquí la #PortadAS del jueves, 28 de noviembre



❌ ¡𝙍𝙀𝙑𝙊𝙇𝘾𝙊́𝙉! pic.twitter.com/N00hjupis8 — Diario AS (@diarioas) November 27, 2024

Et une partie de la presse espagnole semble en tout cas l’avoir lâché. Mundo Deportivo n’est pas loin de crier à la tromperie avec ce joueur qui devait faire monter encore d’un cran le Real Madrid, et ne met plus un pied devant l’autre depuis plusieurs mois. Les autres médias se sont empressés de mettre en avant la photo où le joueur fait une chute spectaculaire et se retrouve la tête en bas. Le symbole d’un Mbappé version 2024-2025.