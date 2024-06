Le Real champion, Neymar crache sur Mbappé

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a remporté sa quinzième Ligue des champions ce samedi soir face à Dortmund. Neymar estime que Vinicius Jr et Rodrygo sont au-dessus de Mbappé.

Kylian Mbappé va prochainement être annoncé comme un nouveau joueur du Real Madrid. Le champion du monde 2018 ne manquera pas de pression sur les épaules pour ses débuts avec la Casa Blanca. Surtout que cette dernière vient de remporter sa quinzième Ligue des champions. Le Français devra faire aussi bien, sous peine de passer sous le feu des critiques. Pour ne rien arranger pour lui, Vinicius Jr marche sur l'eau et parait en avance sur lui pour remporter le prochain Ballon d'Or. Aussi, son compatriote Rodrygo continue de progresser. Après le nouveau sacre du Real Madrid en Ligue des champions, Neymar n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler indirectement à Mbappé qui étaient les meilleurs joueurs du monde en ce moment.

Mbappé oublié, Neymar jubile après le titre du Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr (@neymarjr)

Sur ses réseaux sociaux, l'ancien du Paris Saint-Germain a en effet envoyé un message sans équivoque à Vini Jr et Rodrygo : « Félicitations mes amis, les deux meilleurs joueurs du monde, cracks ». Pour l'ancien barcelonais, se réjouir du succès du Real Madrid, même si deux de ses compatriotes y jouent, reste tout de même assez mal vu en Espagne. Surtout de mettre Rodrygo comme dans le Top2 des joueurs mondiaux, après sa performance assez terne contre Dortmund.

Sans doute de quoi agacer Mbappé, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde. Mais il devra partager cette étiquette avec ses deux prochains partenaires brésiliens. Un statut qu'il a dû aussi partager au Paris Saint-Germain avec Leo Messi et Neymar. Et cela ne s'était pas forcément bien passé. Du moins sur le terrain. Kylian Mbappé sera très scruté et pour la presse espagnole, dès la semaine prochaine, moment de l'annonce officielle de son arrivée au Real Madrid. Un moment qui sera fort pour beaucoup de fans et observateurs merengue, qui n'ont pas toujours été tendres avec le futur ex joueur du Paris Saint-Germain, qui leur en a fait voir de toutes les couleurs.