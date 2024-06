Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est signé ‍!

Ce sera surement annoncé ce lundi, mais Kylian Mbappé a signé son contrat au Real Madrid et peut désormais se concentrer sereinement sur l'Euro. Le géant espagnol vit une époque formidable où tout lui réussit.

C’est désormais une certitude, après quasiment 7 années de poursuite, le Real Madrid va enregistrer la venue de Kylian Mbappé. Roi du mercato et premier informé sur les futures officialisations, Fabrizio Romano a annoncé que l’attaquant du PSG allait quitter le club de la capitale français pour rejoindre celui de la capitale espagnole. Au lendemain de la victoire en Ligue des Champions, la signature de son contrat a même déjà été effectué, annonce le spécialiste des transferts. Ce ne sera bien évidemment pas un transfert, mais une arrivée libre qui sera annoncée ce lundi par le club espagnol selon les dernières informations de L’Equipe ce vendredi. Tout est en tout cas en règle, et le joueur tricolore va pouvoir se concentrer sereinement sur l’Euro avec la France. Après cela, et quelques jours de vacances, ce ne sera pas la direction de Paris pour une reprise, ni même pour une participation aux Jeux Olympiques, mais direction Madrid pour préparer la saison prochaine.

