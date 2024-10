L1 ‍: Davitashvili envoie l'ASSE au paradis

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

7e journée de Ligue 1

Stade Geoffroy-Guichard

AS Saint-Etienne bat AJ Auxerre : 3 à 1

Buts : Davitashvili (15e, 24e, 86e) pour l'ASSE; Bair (74e) pour l'AJA

Deux ans après un match de barrage qui s'était terminé dans le chaos pour les Verts, Saint-Etienne a pris une belle revanche ce samedi contre Auxerre grâce à un triplé de Davitashvili.

Cette fois, la saison stéphanoise a enfin débuté, puisqu'une semaine après avoir arraché le nul à Nantes après un début de match mal embarqué, l'ASSE s'est brillamment imposée ce samedi dans un Chaudron enfin comble, toutes les suspensions ayant été purgées. Héros de cette victoire de Sainté, qui sort d'un seul coup de la zone rouge, Zuriko Davitashvili, l'international géorgien arrivé de Bordeaux pour six millions d'euros au dernier mercato. Après avoir ouvert le score en première période, le natif de Tiflis doublait la mise juste après la reprise (2-0, 54e). On pensait qu'Auxerre avait abdiqué, mais Bair relançait le suspense à un quart de la fin (21-, 74e).

Mais cette fois, l'AS Saint-Etienne ne craquait pas, et bien au contraire, sur un contre mené à 100 à l'heure, Stassin délivrait une superbe passe à Davitashvili qui signait là un triplé et scellait la deuxième victoire stéphanoise après celle contre Lille. Au classement, et avant les prochains matchs de cette journée, les Verts sont douzièmes de Ligue 1, tandis que l'AJA redescend à la 14e place.