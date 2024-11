Real ‍: Ancelotti l’avoue, il n’a rien à apprendre à Mbappé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

A la veille du déplacement à Leganés dimanche, Carlo Ancelotti a défendu Kylian Mbappé en conférence de presse. L’entraîneur du Real Madrid assure que l’attaquant tricolore sait parfaitement comment évoluer en pointe.

Non convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps, Kylian Mbappé a de nouveau passé la trêve internationale avec le Real Madrid. L’attaquant français a pu améliorer son adaptation sous les yeux d’un Carlo Ancelotti rassuré. Pour l’entraîneur des Merengue, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’est absolument pas perturbé sur le plan mental.

Ancelotti choqué par une question

« Si Kylian Mbappé souffre de problèmes mentaux ? Quelle question ! Je n'en ai pas l'impression parce que je le vois heureux, calme et content d'être ici, a répondu l’Italien en conférence de presse. Je n'ai pas l'impression qu'il souffre de ça. Ou du moins, il ne le montre pas. Spéculer là-dessus, cela me parait trop moche. » Si le numéro 9 reste sur quatre matchs consécutifs sans marquer, ce n’est qu’un problème de réussite, assure Carlo Ancelotti.

« Tous les attaquants ont connu de mauvaises périodes, a-t-il rappelé avant le déplacement à Leganés dimanche. Il y a des moments où un attaquant ne marque pas, il est possible qu'il se frustre un peu mais ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé. Parce que comme je l'ai dit, je le vois motivé et heureux de s'entraîner, d'être avec ses coéquipiers. C'est tout ce que je vois. Le sort s'arrêtera tôt ou tard, je le sens bien. Je suis persuadé qu'il fera un grand match demain et que cette période sans marquer prendra fin demain. Ce n'est qu'une question de temps. Il a une qualité énorme et il le montrera tôt ou tard. »

Quant aux difficultés de Kylian Mbappé en pointe, Carlo Ancelotti a botté en touche. Le coach madrilène estime que l’attaquant attiré par le côté gauche maîtrise aussi l’axe. « Il a travaillé avec les autres. Nous avons focalisé le travail sur la ligne défensive. (…) Le travail offensif… Est-ce que Mbappé en a besoin ? Je ne pense pas. Je ne vais pas montrer à Mbappé comment il doit jouer comme attaquant. Lui il peut me montrer, à moi et à beaucoup de gens comment un attaquant doit travailler », a défendu le technicien.