Grande fête et Rolex, Vinicius s’est tapé la honte

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Grand favori pour le Ballon d’Or 2024, Vinicius Junior a seulement terminé deuxième derrière Rodri. Une énorme déception pour l’attaquant du Real Madrid qui avait tout prévu pour fêter sa victoire.

Malgré lui, Rodri n’est pas épargné par les critiques depuis lundi. Les pro-Vinicius Junior assurent que le milieu de Manchester City ne méritaient pas le Ballon d’Or décerné lundi à Paris. Certains estiment que l’international espagnol a volé la récompense à l’attaquant du Real Madrid. Des commentaires injustes pour le consultant anglais Stan Collymore.

« Avec Luka Modric, Rodri est le joueur le plus pur de la planète, a défendu l’ancien attaquant pour CaughtOffside. Je ne pense pas qu'on puisse débattre sur la plupart des Ballons d'Or de Cristiano Ronaldo ou Messi, en terme de niveau atteint, mais c'est très simple pour moi. Constance des performances individuels à un niveau inatteignable pour les autres, et ce pendant une période significative… »

« Un joueur qui crée des moments et qui apporte grandement à l'équipe en remportant des trophées… Ce sont des critères simples et linéaires et Rodri coche toutes ces cases, a-t-il argumenté. Il a été le pilier de Manchester City, le meilleur joueur, le plus constant, il a marqué des buts importants lors de grands matchs pour aider à remporter des titres sur une période. Rodri Ballon d'Or, c'est tout. » Puis l’Anglais s’est penché sur la réaction du Real Madrid et celle de Vinicius Junior, qui avait prévu une grande fête et une distribution de montres à ses coéquipiers en cas de sacre.

Honte au Real

« Quant au fait que le Real Madrid ne vienne pas à la cérémonie, je pense que c'était farfelu et à la limite de la honte, a jugé Stan Collymore. N'oublions pas qu'ils ont grandement contribué à la surmédiatisation de ce trophée. Et parce que leur nouvelle star n'a pas eu la gloire, ils en font toute une histoire. S'il est vrai que Vinicius comptait distribuer des Rolex à ses coéquipiers et organiser une fête toute la nuit avant que le résultat soit officiellement annoncé, je pense que c'est aussi un énorme signal d'alarme. » De son côté, le Brésilien a décidé de s'en servir comme source de motivation pour remporter la prochaine édition.