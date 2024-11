Deschamps l’a écarté, le Real est fier de Mbappé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Attendu pour son retour en équipe de France, Kylian Mbappé na participera pas au prochain rassemblement. Le capitaine des Bleus n’a pas été convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps. Une nouvelle très bien accueillie du côté du Real Madrid et de son président Florentino Pérez.

Surprise à l’annonce de la liste jeudi. Avant les matchs contre Israël et l’Italie en Ligue des Nations, Didier Deschamps n’a pas cité le nom de Kylian Mbappé. Le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas convoqué l’attaquant du Real Madrid. Et a bien pris soin de préciser qu’il s’agissait bien de sa décision, et non celle de son capitaine qui souhaitait participer à ce rassemblement. On ignore les raisons de ce choix inattendu. En tout cas, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été écarté pour les deux rencontres à venir.

💬 Didier Deschamps sur l’absence de Kylian Mbappé : « j’ai eu des échanges avec lui et j’ai pris cette décision, c’est mieux comme ça (…) Kylian voulait venir, ce n’est pas à cause des problèmes extra sportifs » pic.twitter.com/gNIFoyOnm0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 7, 2024

Didier Deschamps s’est montré suffisamment clair en conférence de presse. Et pourtant, sa version n’a pas convaincu le Real Madrid. Au sein de la Maison Blanche, qui ne s’attendait pas à la non-convocation de sa star, des sources internes évoquent auprès de L’Equipe une « décision commune » entre le sélectionneur et Kylian Mbappé. Ce serait une manière de protéger le Bondynois pendant cette période difficile sur et en dehors des terrains. Bien sûr, le Real Madrid ne s’en plaint absolument pas. Au contraire !

Le Real confiant pour Mbappé

La décision de Didier Deschamps fait le bonheur du président madrilène Florentino Pérez, persuadé que Kylian Mbappé a encore sacrifié un rassemblement en sélection pour mieux travailler avec le préparateur physique des Merengue Antonio Pintus. Le patron du champion d’Espagne y voit le geste d’un joueur déterminé à retrouver son meilleur niveau sous ses nouvelles couleurs. De quoi rassurer le dirigeant aussi confiant que Wilfried Mbappé, le père de l’international tricolore avec qu’il s’est entretenu ces dernières heures.