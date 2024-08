Real ‍: Carlo Ancelotti met Dani Carvajal KO ‍!

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid, l'équipe aux Ballons d'Or, compte dans son camps de nombreux candidats au trophée prestigieux. Carlo Ancelotti a fait son choix.

La saison a débuté au Real Madrid et en raison des bonnes performances de la plupart de ses internationaux, le groupe n’est pas encore au complet lors de cette tournée américaine. Sans la recrue vedette Kylian Mbappé, le public n’en a pas forcément pour son argent, mais l’attaquant français attend ses coéquipiers à leur retour à Madrid, dans quelques jours désormais. Ce sera aussi le cas pour l’un des héros de l’été Dani Carvajal, toujours aussi impérial à son poste de latéral droit, que ce soit avec le Real ou avec la sélection espagnole. Il fait partie des rares joueurs qui ont tout gagné la saison dernière, avec la Liga, la Ligue des champions dont un but en finale, et l’Euro avec la Roja. Malgré cela, aucune chance pour lui d’avoir le Ballon d’Or selon Carlo Ancelotti, qui met Vinicius Junior bien devant.

Le Ballon d'Or pour Vinicius

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daniel Carvajal (@dani.carvajal.2)

« Vinicius Jr remportera le Ballon d’Or, à mon avis. Carvajal a aussi très bien fait, il a gagné la Liga, la Ligue des Champions et a marqué en finale, a remporté l’Euro…Mais Vinicius… joueur talentueux, jeune, avec une bonne image, a remporté la Liga, a remporté la Ligue des Champions en marquant en finale et en demi-finale. Il en a marqué deux à Munich », a livré Carlo Ancelotti, pour qui la Copa America très quelconque, comme l’avait été la Coupe du monde 2002, du Brésilien ne ternit pas son image et les futurs votes.

L’entraineur italien a tout de même terminé sur le sujet en citant Jude Bellingham et le joueur de Manchester City Rodri parmi les outsiders pour le Ballon d’Or. « Jude a connu une saison fantastique. Gagner la Ligue des Champions, gagner le championnat, et ce fut une grosse surprise. Le meilleur joueur de la saison de championnat. Rodri est également un milieu de terrain fantastique, l’un des meilleurs milieux de terrain de la compétition et constant », a livré Ancelotti, qui ne voit en tout cas pas trop comment ce trophée pourrait échapper à un joueur du Real Madrid.