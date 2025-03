Bayern ‍: Dayot Upamecano victime d'une blessure au genou ‍!

La saison du Bayern Munich prend définitivement une tournure malheureuse. Après l'annonce de la grave blessure d'Alphonso Davies, lequel est forfait pour les six prochains mois à cause d'une déchire du ligament croisé antérieur du genou, Dayot Upamecano est lui aussi victime d'une blessure au genou.

Comme l'indique Florian Plettenberg, des corps étrangers ont été diagnostiqués dans le genou gauche du défenseur central bavarois. L'international français, qui a contribué à la qualification des Bleus en demi-finale de la Ligue des nations lors de la rencontre face à la Croatie, est d'ores et déjà forfait pour plusieurs semaines. Un nouveau coup dur pour le cador allemand, en plein sprint final vers les échéances les plus importantes de la saison.

