Liga ‍: Nouvelle polémique, l'Espagne fait pire que la France

Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a perdu de précieux points dans la course en s’inclinant face à Valence. Le match aurait pourtant pu tourner à l’avantage des Merengue après une décision jugée très favorable de l’arbitre central de la partie.

Ce samedi 5 avril, le Real Madrid jouait gros à domicile. Face à Valence, les hommes de Carlo Ancelotti n’avaient clairement pas le droit à l’erreur s’ils voulaient mettre la pression au FC Barcelone dans la course au titre. Au terme d’un match compliqué, les Blancos se sont finalement inclinés devant leur public du Santiago Bernabéu. Une défaite qui fait très mal d’un point de vue comptable, mais qui aurait pu être évitée grâce une décision arbitrale largement favorable aux Madrilènes. À la 10e minute de jeu, Kylian Mbappé part seul au but avant de s'écrouler dans la surface. À vitesse réelle, l’arbitre central, Cuadra Fernandez, siffle alors un pénalty avant d’être appelé par ses assistants à la VAR. Là commence la polémique, en plein contexte de tensions entre le club de la Maison Blanche et l'arbitrage espagnol.

Le Real Madrid sauvé par l’arbitre, mais n’en profite pas

L’homme au sifflet quitte alors temporairement la pelouse pour aller visionner les images. Sur celles-ci, on peut clairement voir que Mbappé tombe en tapant dans la chaussure du défenseur avec lequel il est au contact. « Je vous recommande de venir voir l'action pour que ce ne soit pas un penalty », a conseillé l’assistant vidéo à Fernandez dans une discussion rendue publique par Mundo Deportivo. « C'est ce contact du joueur qui l'a fait tomber. Il y a une bagarre pour le ballon, car il est au milieu entre les deux joueurs. Je maintiens ma décision, je siffle penalty », a toutefois estimé l’arbitre du match de son côté.

Malgré les recommandations de l’assistance vidéo, laquelle demandait à ce que le pénalty ne soit finalement pas accordé au Real Madrid, Cuadra Fernandez a maintenu sa décision en accordant la faute à Kylian Mbappé. Vinícius Júnior s’est ensuite chargé du pénalty, mais a buté sur Giorgi Mamardashvili. Avec cette défaite, les Madrilènes comptent désormais 4 points d’écart sur le FC Barcelone, lequel a concédé le nul face au Real Betis. Mais du côté du club catalan et des adversaires habituels du Real, on notera cette décision très litigieuse en faveur du Real Madrid, dans un championnat où chaque décision arbitrale est discutée pendant des heures à la radio et à la télévision. Les arbitres français, au coeur de nombreuses polémiques cette saison, ne sont pas les plus à plaindre en Europe.