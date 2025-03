Barça ‍: Jules Koundé pique un coup de sang

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Ce jeudi 27 mars, le FC Barcelone a déroulé face à Osasuna dans le cadre d’un match en retard de la 27e journée de Liga (3-0). A l’issue de la rencontre, Jules Koundé s’est montré particulièrement agacé contre la programmation en pleine semaine.

Ce n’est pas la première fois que Jules Koundé monte au créneau contre la surcharge des calendriers. En septembre dernier, le défenseur du FC Barcelone s’était dit favorable à une grève des joueurs pour protester contre le nombre croissants de matchs disputés chaque saison. « Le calendrier se charge chaque année, on a toujours plus de matchs et de moins en moins de repos. Ça fait trois ou quatre ans qu’on le dit et personne ne nous écoute, nous les joueurs, qui sommes les premiers acteurs. Il va effectivement arriver un moment où on va faire grève. C’est le seul moyen qu’on aura pour être entendu », avait-il alors déploré. Après la victoire de son équipe face à Osasuna ce jeudi 27 mars 2025, Jules Koundé a de nouveau fait parler sa colère envers ceux qui programment des matchs en pleine semaine, juste après une trêve internationale.

« C'est un manque de respect »

Jules Koundé, le Barça passe déjà à autre chose https://t.co/30SatwHqTZ — Foot01.com (@Foot01_com) March 25, 2025

« Je suis très content de la victoire. Mais on est en colère à cause de la date du match, explique Jules Koundé au micro de DAZN. Ce n’est pas normal. On en a parlé à maintes reprises de la question du calendrier. Je sais que parfois, certains ont du mal à la comprendre. (...) Fixer cette date est un manque de respect envers le club et les joueurs. On n’est pas des machines, et pour produire le jeu qu’on produit et pour donner aux supporters ce qu’ils veulent, on a besoin de repos. Toutes les institutions doivent le comprendre, pas seulement la Liga. Elles ne peuvent pas fixer des dates qui leur tombent sous la main. On est les principaux acteurs, et eux, ils ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent », a pesté l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

Une colère qui a été plus que nourrie par la sortie sur blessure de Dani Olmo après seulement 27 minutes de jeu, alors qu’il disputait son cinquième match en seize jours.