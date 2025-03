Leipzig vire Rose et nomme un ancien adjoint du PSG

Dans : Bundesliga.

Par Guillaume Conte

Très décevant en Ligue des Champions avec une élimination brutale en saison régulière, le RB Leipzig ne va pas mieux en championnat. Le club de la marque Red Bull a été une nouvelle fois défait ce samedi à M’Gladbach et tombe à la 7e place. Marco Rose a été démis de ses fonctions et ce dimanche, Leipzig a annoncé que Zsolt Löw le remplacerait jusqu’à la fin de la saison. L’ancien international hongrois, ex-entraineur adjoint à Salzbourg et Leipzig mais aussi au PSG avec Thomas Tuchel entre 2018 et 2020, sera aux commandes à partir de ce lundi pour redresser la barre à Leipzig.