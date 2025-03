Griezmann réclame un plus gros salaire à Madrid

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

En fin de contrat à l’issue de la saison, Antoine Griezmann va devoir prendre une décision importante : rester un an de plus à l’Atlético de Madrid via une option de prolongation ou s’engager avec le Los Angeles FC. Pour l’heure, tout est une question de salaire.

Antoine Griezmann est à un tournant majeur de sa carrière. Celui qui a toujours confié vouloir terminer sa carrière en MLS, étant donné son appétence particulière pour le continent américain, a littéralement l’opportunité d’y aller dès la fin de la saison. En effet, sa situation contractuelle pousse à la réflexion puisque son bail avec l’Atlético de Madrid s’arrêtera à l’issue de l’exercice en cours. Toutefois, plusieurs paramètres sont à prendre en compte : Grizou dispose à la fois d’une année supplémentaire en option dans son contrat et d’une offre importante de la part du Los Angeles FC, indique Loïc Tanzi dans L’Equipe de Greg. Le champion du monde 2018 attend cependant un effort des dirigeants rojiblancos avant d'accepter de rester.

Griezmann a son destin entre ses mains

Le rêve américain est terminé, Griezmann veut rester à l'Atlético ! https://t.co/DiNJiUUThj — Foot01.com (@Foot01_com) March 26, 2025

« Griezmann peut activer lui-même son année d’option. Si le club veut l’activer, il faut son autorisation. Ils ont convenu qu’une saison supplémentaire, ça pouvait le faire car il a encore le niveau pour jouer à l‘Atlético de Madrid. Son avocat a rendez-vous à Madrid dans longtemps. Il a une offre sur la table de Los Angeles qui est une offre plus élevée que ce qu’il gagne à Madrid. Son année en option est sur le même tarif que son salaire actuel. Donc il ne prolongera pas si l’Atlético de Madrid n’accepte pas d’augmenter son salaire. Au même tarif, il partira. Ils ont plus d’argent que quand ils l’ont fait revenir. Après, est-ce qu’ils veulent faire de lui le plus gros salaire de l’effectif, à 34 ans... je ne suis pas sûr », a expliqué le journaliste L’Equipe.

Pour rappel, Antoine Griezmann rêve encore de pouvoir gagner des titres domestiques avec l’Atlético de Madrid. Si le titre en Liga s’est largement éloigné (7 points de retard sur le Barça), remporter la Copa del Rey cette saison est encore possible. Reste à savoir si tout cela aura une incidence sur sa décision finale.