LdN ‍: Allemagne - Portugal, Espagne - France, un Final Four de folie

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, les quarts de finale de la Ligue des Nations ont livré leur verdict pour offrir un Final Four de grande qualité aux fans du football européen. L’Allemagne a été la première à valider son ticket en sortant l’Italie après un 3-3 fou, lors duquel la Mannschaft menait de trois buts à la mi-temps avant de se faire rejoindre en deuxième période. Mais devant au score avec sa victoire 2-1 à l’aller, l’Allemagne aura donc l’honneur de recevoir le Final Four de la Ligue des Nations en juin prochain dans ses stades de Munich et de Stuttgart.

Pour connaître les concurrents de la formation de Julian Nagelsmann, il a ensuite fallu attendre la toute fin de la soirée vu que la France et le Portugal avaient refait leurs retards dans le temps réglementaire, alors l’Espagne et les Pays-Bas n’avaient toujours pas réussi à se départager en 90 minutes. En prolongation, seul le Portugal faisait la différence grâce à Trincao et Ramos (5-2). Pour la France et l'Espagne, il fallait attendre les tirs au but pour la qualification. En juin prochain, les demi-finales du Final Four opposeront donc l'Allemagne au Portugal, et l'Espagne à la France.

🚨 OFFICIEL ! 𝗟𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 :



ALLEMAGNE 🇩🇪 ⚡️ 🇵🇹 PORTUGAL

🗓️ Mercredi 4 Juin



ESPAGNE 🇪🇸 ⚡️ 🇫🇷 FRANCE

🗓️ Jeudi 5 Juin pic.twitter.com/pLMIyzPdV3 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 23, 2025

Les demi-finales de la Ligue des Nations :

Mercredi 4 juin : Allemagne - Portugal

Jeudi 5 juin : Espagne - France

Les demi-finales se jouent en match unique les mardi 4 et mercredi 5 juin. Le match pour la troisième place et la finale auront lieu le dimanche 8 juin.