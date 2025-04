L1 ‍: L'IPTV bientôt coupée, une arrestation change tout

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques années maintenant, l'IPTV est devenue un vrai problème pour les diffuseurs de football. DAZN veut notamment que, en France, la LFP et le gouvernement agissent pour arrêter les pirates.

DAZN pourrait prochainement arrêter les frais concernant la diffusion de la Ligue 1. Le diffuseur est bien loin du nombre d'abonnés espéré. Les rentrées d'argent ne sont pas au rendez-vous. DAZN accuse notamment la LFP et les autorités de ne pas faire assez pour contrer le piratage. Parmi les bêtes noires des principaux diffuseurs, l'IPTV. Mais une grande nouvelle pourrait bientôt tout changer pour les utilisateurs de cette plateforme. En effet, une opération policière qui vient d'avoir lieu au Liban pourrait avoir des répercussions au niveau international.

Une arrestation saluée

La Premier League, Sky et Alliance for Creativity and Entertainment ont annoncé qu'une plainte pénale conjointe a notamment permis l'arrestation mais aussi la condamnation d’un accusé pour cinq chefs d’accusation, dont des atteintes à la propriété intellectuelle. La personne a été condamnée à 11 mois de prison et près de 90 000 euros d'amendes. Kevin Plumb, directeur juridique de la Premier League, a de son côté indiqué : « C’est non seulement important pour nous et nos partenaires de diffusion, mais aussi essentiel pour la santé future du football anglais et la protection de nos supporters. Cette affaire illustre parfaitement les avantages de la collaboration avec d’autres ayants droit ». El Economista rajoute de son côté que le réseau qui a été démantelé, Globe IPTV, partageait des milliers de flux de télévision payante en les distribuant par des serveurs à ses clients grossistes. Certaines diffusions seront donc coupées. La lutte contre le piratage sera néanmoins encore très longue au vu du nombre de systèmes qui proposent illégalement du contenu, notamment sportif.