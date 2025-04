Fernandez contre Endrick, Chelsea devient fou

Dans : Foot Europeen.

Désireux de se trouver un nouveau milieu de terrain d’envergure l’été prochain, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Enzo Fernández. Pour convaincre Chelsea, les Merengue sont même prêts à placer Endrick dans la balance.

La question du milieu de terrain au Real Madrid donne depuis le début de la saison un certain mal de crâne. L’été dernier, Toni Kroos n’était pas remplacé alors qu’il était le parfait métronome de cette équipe, tandis que Luka Modrić se rapproche de plus en plus de la retraite. Pour combler ce gros manque, la direction sportive des Merengue va s’atteler l’été prochain à recruter un milieu de terrain talentueux et capable de relancer une machine en berne. En ce sens, le Real Madrid est prêt à faire une offre de 100 millions d’euros à Chelsea pour s’offrir Enzo Fernández. Mais pour faciliter le transfert, Endrick pourrait être ajouté dans la balance.

Endrick pour améliorer la relation Real - Chelsea

Dernièrement, la presse espagnole, par l’intermédiaire de Defensa Central, révélait que Chelsea était particulièrement intéressé à l’idée de recruter Endrick l’été prochain pour en faire un attaquant titulaire. Avec le Real Madrid, il manque cruellement de temps de jeu alors qu’il a besoin de jouer pour progresser. Le média spécialisé affirmait même que les Blues avaient transmis une offre de 70 millions d’euros à leurs homologues madrilènes. Une situation qui fait les affaires des Merengue, lesquels veulent absolument recruter Enzo Fernández. Et comme l’indique Football Transfers, le Real pourrait proposer Endrick plus une certaine somme d’argent pour recruter le champion du monde argentin.

À Chelsea, l’idée n’est pas forcément de vendre son milieu de terrain. Malgré un début de saison délicat et une relation d’abord tendue avec Enzo Maresca, Fernandez est devenu un leader technique des Blues. À tel point qu’il faudra que le Real Madrid soit convaincant s’il veut se l’offrir. En récupérant potentiellement Endrick, le club londonien règlerait facilement un problème dans le secteur offensif, cela dit.