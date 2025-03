Bayern ‍: Longue absence pour Alphonso Davies, gravement blessé

La carrière d'Alphonso Davies n'aurait définitivement pas été la même s'il avait été épargné par les pépins physiques. Depuis son arrivée au Bayern Munich, le latéral gauche canadien a manqué pas moins de 346 jours de compétition à cause d'un physique particulièrement fragile. Un total qui va drastiquement augmenter après sa nouvelle grosse blessure.

Comme l'indique BILD, Alphonso Davies a récemment été victime d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou. Son absence est estimée à au moins 6 mois, de quoi mettre un terme dès maintenant à sa saison. Une blessure qui arrive au pire moment, à l'heure où le Bayern a de grandes échéances à disputer dans les semaines à venir.

🚨⚠️ BREAKING: Alphonso Davies has torn his ACL, reports BILD — his season is over as he will be out for 6 months. pic.twitter.com/eT8sDTPeV2