Kanté de retour en Europe, l'Arabie saoudite le lasse

Après près de deux ans passés en Arabie saoudite en tant que joueur majeur de l’effectif d’Al-Ittihad, N’Golo Kanté est particulièrement désireux de faire son retour en Europe. Et ça tombe bien, car un club turc lui ouvre grand ses portes.

En juin 2023, après une saison plus que délicate sous les couleurs de Chelsea, N’Golo Kanté profitait de la fin de son contrat pour faire ses valises. Comme beaucoup d’autres joueurs lors de ce mercato estival, le milieu de terrain français prenait la décision de s’envoler pour l’Arabie saoudite, là où l’attendaient de juteux émoluments. Mais deux saisons dans le pays du Golfe plus tard et le voilà qui veut revenir en Europe pour une dernière danse. Comme l’indique Fotomaç, le champion du monde 2018 n’a qu’une envie : revenir sur le Vieux Continent pour goûter à nouveau à la ferveur des matchs européens. Heureusement pour lui, un club turc est déjà prêt à lui ouvrir ses portes pour une arrivée l’été prochain.

N’Golo Kanté, le retour se précise

Ses deux saisons en Arabie saoudite se sont plutôt bien passées. N’Golo Kanté est devenu un joueur phare de la formation d’Al-Ittihad et enchaine les matchs quasiment sans aucune interruption. Toutefois, son contrat prend fin en juin 2026 et sa carrière arrive à un tournant important, surtout à tout juste 34 ans. Selon les informations du média turc, N’Golo Kanté veut absolument revenir en Europe cet été et est même prêt à baisser son salaire pour y parvenir. Fotomaç affirme que Besiktas est fortement intéressé à l’idée de le recruter et qu’Ole Gunnar Solskjær a déjà échangé avec lui.

Mieux, l’entraîneur norvégien est confiant quant à une signature de l’ancien joueur de Premier League cet été. L’actuel 4e du classement de SüperLig prépare même une offre de transfert. Reste à savoir si elle ira au bout. En tout cas, un retour de N'Golo Kanté dans un football mieux mis en avant ne peut être qu'une bonne chose.