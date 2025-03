CdM 2026 ‍: La Norvège impressionne, l'Italie déjà sous pression

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Deux matchs et deux victoires pour la Norvège dans ces éliminatoires du Mondial 2026. Après un large succès 5-0 en Moldavie, la sélection scandinave a encore impressionné ce mardi soir. Dans un match délocalisé en Hongrie, elle a écrasé Israël 4-2. Haaland et Sorloth ont marqué un but chacun. Avec 6 points, la Norvège domine le groupe I devant l'Estonie et Israël 3 points. Un beau départ puisque son principal rival l'Italie n'a pas encore disputé un seul match, Ligue des Nations oblige. La Squadra Azzura débutera ses qualifications en juin prochain avec un déplacement en Norvège justement. Une défaite à Oslo mettrait l'Italie dans une position très inconfortable...