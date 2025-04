Real ‍: Mbappé et Vinicius, leur victime reçoit une offre en or

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Très prometteur sur le peu de temps de jeu dont il dispose au Real Madrid, Endrick attise très logiquement les convoitises des grands clubs européens. L’un d’eux est même prêt à sortir le chéquier pour se l’offrir.

Titulaire avec le Real Madrid pour la réception de la Real Sociedad en Copa del Rey, Endrick n’a pas mis longtemps à montrer l’étendue de son talent. Auteur d'une jolie balle piquée qui a lobé le gardien de but basque, l’international brésilien a permis aux siens de revenir au score à la 30e minute. Pour autant, à cause de la très grosse concurrence à son poste, il ne peut bénéficier d’autant de temps de jeu qu’une fois par mois en moyenne. Remplacé après plus d'une heure de jeu, Endrick n’avait pas passé autant de temps sur un terrain depuis le 26 février. Là aussi, c’était face à la Real Sociedad. Là aussi, il avait marqué.

Son faible temps de jeu pourrait totalement remettre en question son avenir au sein du Real Madrid, malgré toutes les déclarations d’amour envers son club. Face à cette situation délicate, de nombreux gros clubs européens sont à l’affût, comme Chelsea, qui est prêt à faire sauter la banque pour se l’offrir.

Le Real Madrid a reçu une offre colossale pour Endrick

Désireux de s’offrir Endrick depuis un certain temps, Chelsea ne cache même plus son intérêt pour le jeune international brésilien. C’est en tout cas ce qu’affirme Defensa Central. Le média spécialisé dans le traitement de l’actualité du Real Madrid explique que les Blues ont proposé 70 millions d’euros à Florentino Pérez pour s’adjuger les services de sa pépite. Le cador de Premier League sait qu’Endrick ne dispose pas d’un temps de jeu important et veut lui permettre d’exploiter tout son potentiel en faisant de lui son buteur titulaire pour la saison prochaine.

Toutefois, cette opération risque d’être bien compliquée à réaliser. En effet, le Real Madrid n’a pas l’intention de laisser partir un joueur en qui il croit. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Endrick a encore beaucoup de temps devant lui pour se développer en tant que joueur professionnel, lui qui affirme évoluer dans le club de ses rêves.