Man City ‍: Jérémy Doku est à vendre

Ancienne terreur des défenses de Ligue 1, Jérémy Doku n'a pas convaincu Pep Guardiola et va être victime du coup de balai à Manchester City.

La pire saison de l’ère-Guardiola à Manchester City. Pep Guardiola a décidé d’être philosophe à propos de cette année difficile qu’il est en train de vivre. Habituée à jouer et même à remporter le titre en Premier League, sa formation est larguée très loin de Liverpool et doit se battre pour intégrer le Big Four. Coutumier du dernier carré de la Ligue des Champions, City a été sorti sans gloire par le Real Madrid dès les barrages. Les blessures s’accumulent, avec celle de Rodri qui a beaucoup pesé, et celle toute récente d’Erling Haaland qui a achevé les espoirs du club anglais. Cet été, un grand coup de balai va avoir lieu pour repartir sur de bonnes bases, sachant que Pep Guardiola n’a pas du tout l’intention de tout plaquer.

Ainsi, selon le média anglais Team Talk, ce sont 10 joueurs sous contrat qui vont quitter le club, avec quelques grosses surprises. Des éléments importants de ces dernières saisons sont jugés en fin de cycle, comme John Stones et Mateo Kovacic ou bien sûr l’ombre de Jack Grealish. Bernardo Silva, Ederson et Ilkay Gündoğan ne seront pas retenus en cas de belle offre mais le départ le plus surprenant est celui de Jérémy Doku. L’ancien rennais, toujours aussi explosif, n’a pas forcément convaincu son entraineur, qui ne voit pas d’obstacles à son transfert. Nul doute que son profil devrait intéresser du monde, même si le Diable Rouge ne sera pas donné, lui qui possède une valeur marchande à 60 ME en raison de son long contrat (2028) et de son jeune âge (22 ans).