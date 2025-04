Michel Platini, un incroyable retour à la Juventus ‍?

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Définitivement blanchi par la justice après près de dix ans de procédure dans une affaire d’escroquerie, Michel Platini se retrouve déjà dans des rumeurs l’envoyant à la Juventus.

C’est une décision qui fera date. Le 25 mars dernier, le parquet suisse acquittait définitivement Michel Platini et Sepp Blatter des charges qui leur étaient reprochées. Une décision de justice qui fait suite à près de dix ans de combat contre de lourdes accusation. Désormais déchargé de toute accusation d’escroquerie et de paiement déloyal, le triple vainqueur du Ballon d’Or peut souffler. Il n’aura d’ailleurs pas fallu très longtemps pour le voir cité dans des rumeurs d’un retour dans le monde du football. Anciennement président de l’UEFA et proche d’être élu au même poste à la FIFA avant d’être radié par la commission d’éthique de la plus haute instance du football mondial, Platini pourrait revenir en tant que dirigeant à la Juventus, un club qui lui est évidemment très cher.

Platini de retour à la Juve, mais…

À présent libre de reprendre une activité dans le football, Michel Platini se retrouve déjà au coeur d’un possible retour à la Juventus. C’est en tout cas ce que titre Tuttosport ce mercredi 2 avril au matin. « Rêver de Platini », peut-on lire sur la première page du quotidien sportif turinois. L’acquittement de l’ancienne gloire de la Vieille Dame a ravivé l’espoir chez les supporters turinois d’un retour du « Roi Michel ». Ces derniers le voient comme la personne la plus à même de défendre le blason d’un club en difficulté ces dernières années.

Il y a toutefois un gros « mais ». En effet, Michel Platini n’a, pour l’heure, pas prévu de faire son retour dans le football. De même, les dirigeants de la Juventus ne l’ont pas sollicité, du moins pas pour l'instant. Quoi qu’il en soit, celui qui a été élu joueur du XXe siècle à Turin n’a jamais été autant désiré par les supporters de la Juve, preuve que du côté de la capitale du Piémont, son image n'a jamais été ternie par ces accusations infondées.