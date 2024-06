Le gardien du Monténégro décède à l'âge de 26 ans

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Le club de Milwall, dont il était le gardien de but, a annoncé ce samedi la mort de Matija Sarki, portier titulaire de l'équipe du Monténégro.

Agé de 26 ans, Matija Sarki est décédé dans des circonstances encore inconnues a annoncé le club anglais ce samedi. Selon les premiers éléments de l'enquête, le gardien de but du Monténégro ne se sentait pas très bien et malgré l'appel des secours, ce dernier est décédé. « Le Milwall Football Club est complètement dévasté d’annoncer que Matija Sarkic est décédée à l’âge de 26 ans. Tout le monde au club envoie son amour et ses condoléances à la famille et aux amis de Matija en cette période extrêmement triste. Le club ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demande que la vie privée de la famille de Matija soit respectée », a précisé le club de D2. Une annonce qui a provoqué une vague d'émotion en Angleterre, de nombreuses équipes tenant à rendre hommage à Sarkic.