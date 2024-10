Man. United ‍: Incroyable, Ugarte déjà prêt à claquer la porte

Frustré de son maigre temps de jeu depuis son arrivée en fin de mercato à Manchester United, Manuel Ugarte se tient déjà prêt à prendre une grande décision pour son avenir dans les prochains mois.

Le dossier Manuel Ugarte a tenu en haleine les supporters de Manchester United pendant tout l’été. Finalement, après de longues discussions avec le Paris Saint-Germain qui l’avait acheté un an auparavant, le milieu de terrain uruguayen a finalement rallié les pensionnaires d’Old Trafford le dernier jour du mercato estival fin août, contre un montant de 50 millions d’euros. Seulement, l’adaptation ne se passe pas comme prévu pour le joueur de 23 ans, qui n’a disputé que trois rencontres de Premier League depuis son arrivée, restant même sur le banc lors du match nul décroché sur la pelouse d’Aston Villa juste avant la trêve internationale d’octobre. Ugarte accumule de la frustration, et selon les informations de la branche britannique de Football365, l’ancien du Sporting Portugal envisage déjà de réfléchir sérieusement à la suite à donner à sa carrière dans le nord de l’Angleterre, d’autant que Ten Hag ne l’utilise pas énormément depuis le début de la saison en cours.

Van Basten said he only needed 2 games to know that Ugarte isn't worth 25% of his €50m fee, which means he's not worth €12.5m. Ouch! pic.twitter.com/CVbkUfbd5d