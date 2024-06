Euro 2024 ‍: L'Angleterre fait un petit pas vers la qualification

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

L'Angleterre a affiché un visage guère convaincant, se contentant d'un match nul face au Danemark qui lui permet toutefois d'envisager sereinement la qualification.

Angleterre - Danemark 1-1

But pour l’Angleterre : Kane (34e)

But pour le Danemark : Hjulmand (34e)

Décevant lors de son entrée en jeu face à la Slovénie, le Danemark a profité de la confrontation vedette de ce groupe face à l’Angleterre pour montrer un bien meilleur visage. Dans un stade de Francfort coupé en deux entre les deux supporters des deux camps, l’ambiance était au rendez-vous même si le rythme du début de match n’était pas fou. Mais sur la première situation chaude, Harry Kane profitait d’un gros débordement de Walker pour ouvrir le score de près (1-0, 18e). La réaction danoise était rapide également, avec une frappe tonitruante de Hjulmand de quasiment 30 mètres pour tromper Pickford (1-1, 34e).

Le match nul à la pause laissait toutes les options ouvertes, et Foden pensait mettre son équipe devant mais sa frappe qui battait Schmeichel trouvait le poteau (56e). Les changements se multiplient sur une pelouse grasse et dangereuse, donnant lieu à quelques chocs spectaculaires. Aucun nouveau but n’était marqué, permettant aux deux équipes d’avancer vers une qualification quasiment certaine pour l’Angleterre, et qu’il faudra tout de même aller chercher face à la Serbie pour le Danemark.